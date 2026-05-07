A Melilli in concerto Rocco Hunt e Francesco Renga

A Melilli entra nel vivo la Festa di San Sebastiano 2026, tra gli appuntamenti più attesi e identitari del territorio, in programma fino all’11 maggio.

Il ricco calendario degli eventi conferma ancora una volta il forte legame tra fede, tradizione e partecipazione popolare, proponendo un programma capace di coniugare momenti di spiritualità, iniziative culturali e grandi spettacoli dal vivo.

Cuore del programma saranno i concerti in piazza che animeranno il “Maggio in Festival”. Domenica 10 maggio il palco allestito in Piazza San Sebastiano accoglierà Rocco Hunt, protagonista di uno degli eventi musicali più attesi della manifestazione.

Gran finale lunedì 11 maggio con il concerto di Francesco Renga, che accompagnerà la serata conclusiva dedicata al Santo Patrono, suggellando i festeggiamenti con un momento di grande partecipazione e spettacolo.

I due concerti sono organizzati dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Carta e saranno realizzati da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Gli eventi avranno inizio alle 21 con ingresso gratuito aperto alla cittadinanza e ai visitatori.