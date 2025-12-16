A Melilli inaugurata la prima start-up finanziata dal bando “Incentivi Economici”

Il calendario delle iniziative natalizie del Comune di Melilli si arricchisce di un nuovo e significativo appuntamento all’insegna della creatività, dello sviluppo e della valorizzazione del Territorio.

Nel pomeriggio di ieri, in via Iblea n. 13, si è svolta l’inaugurazione del nuovo Studio Fotografico “La Luna di Giorno”, la prima start-up ad essere avviata grazie al bando comunale “Incentivi Economici”.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, i componenti della Giunta comunale, i consiglieri e numerosi cittadini.

Lo studio rappresenta una nuova realtà imprenditoriale dedicata al design, alla fotografia e ai servizi di stampa su qualsiasi supporto, configurandosi come uno spazio innovativo e creativo, capace di contribuire concretamente alla rivitalizzazione del centro urbano.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco, Giuseppe Carta, ha rivolto i migliori auguri di prosperità e successo alla nuova attività, sottolineando il valore strategico dell’intervento finanziato con fondi comunali. Il primo cittadino ha evidenziato come lo studio fotografico sia in grado di rispondere non solo alle esigenze della cittadinanza interessata ai servizi di stampa e fotografia, ma anche a quelle della popolazione universitaria, in costante crescita nel territorio ibleo.

“La Luna di Giorno” rappresenta la prima di una serie di iniziative imprenditoriali che beneficeranno degli incentivi economici previsti dal programma comunale, pensato per sostenere start-up giovani, dinamiche e in crescita, con l’obiettivo di favorire l’imprenditoria locale e promuovere lo sviluppo economico del Territorio.