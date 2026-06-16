A Melilli le finali del 2° Memorial “Antonello Liuzzo”

Sarà lo Stadio Comunale di Melilli a ospitare, sabato 20 giugno, le finali del 2° Memorial “Antonello Liuzzo”, manifestazione dedicata al ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo sportivo siracusano. L’evento rappresenta un momento di sport, aggregazione e memoria, pensato per celebrare il dottor Antonello Liuzzo, medico cardiologo molto stimato a Siracusa e storico presidente e dirigente della Polisportiva Enzo Grasso e del Real Siracusa Belvedere.

Per anni punto di riferimento per atleti, dirigenti e famiglie, Liuzzo ha dedicato gran parte della propria vita alla crescita dello sport giovanile e alla promozione dei valori educativi legati alla pratica sportiva, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo del movimento calcistico aretuseo.

Le finali del torneo (alle 16 quella Under 15 tra Rari Nantes Siracusa e Megara, mentre alle 17.30 quella Under 17 tra Rari Nantes Siracusa e Priolo) chiuderanno una manifestazione che ha visto protagonisti tanti giovani atleti, nel segno di quei principi di passione, rispetto e impegno che hanno sempre contraddistinto l’attività del dirigente siracusano. L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno allo Stadio Comunale di Melilli, per un pomeriggio all’insegna dello sport e del ricordo di una figura che continua a essere un esempio per il calcio giovanile del territorio.