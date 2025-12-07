A Melilli si inaugura il Museo di Storia Naturale e Archeologia

C’è un luogo, a Melilli, che da anni attendeva di riprendere fiato. Un edificio di architettura moderna, silenzioso, dimenticato, sospeso fra passato e futuro. Oggi quel silenzio sta per rompersi.

La Fondazione Museo Pino Valenti, con la collaborazione della Cooperativa Klimax, annuncia l’imminente apertura di Mu.s.a. – Museo di Storia Naturale e Archeologia, un progetto che è molto più di un museo: è una narrazione viva, un dispositivo di memoria, un viaggio dentro l’identità profonda della Terrazza degli Iblei.

Mu.sa. nasce come un varco, un invito a osservare il territorio con occhi nuovi.

Partendo da una selezione della collezione di Piero Pitruzzello e del Cutgana, già Ecomuseo dei Monti Climiti, il percorso condurrà il visitatore nel cuore del patrimonio naturalistico di Melilli: la Pirrera Sant’Antonio, la misteriosa Grotta di Mastro Pietro, la storia antica dei Climiti, il respiro del mare di Melilli, le Riserve Naturali e la Sughereta che custodiscono biodiversità e racconti millenari.

Il progetto, fortemente voluto dalla Fondazione e sostenuto dal’Amministrazione comunale di Melilli e dal sindaco On. Giuseppe Carta, ha trasformato un edificio abbandonato, alle porte della Grotta di Mastro Pietro, in uno spazio restituito alla comunità. Un luogo che tornerà a vivere per accogliere, sorprendere e generare conoscenza.

L’apertura durante il periodo natalizio – inaugurazione prevista il 22 Dicembre alle 18 – sarà soltanto il primo appuntamento del Mu.s.a..

Un inizio, un preludio, un segnale che qualcosa sta cambiando: il territorio si racconta, finalmente, attraverso le sue voci più profonde.

Preparatevi: nel cuore di Melilli sta per aprirsi una nuova storia. E questa storia chiede di essere ascoltata.