A Melilli una serata dedicata al “nuovo linguaggio” di Verdi: grande partecipazione all’incontro sull’Otello

Grande interesse e partecipazione ieri sera presso il Palazzo della cultura, sede di Italia Nostra a Melilli, in via Roma 2, per l’incontro dedicato alla potente concezione musicale dell’Otello di Giuseppe Verdi. Un appuntamento che ha saputo unire competenza, passione e divulgazione, confermando il ruolo della sezione locale come presidio culturale attento alla valorizzazione delle arti e del patrimonio immateriale.

Guidati dal socio Alberto Limoli, referente EDU della sezione, soci, cittadini e appassionati di musica hanno avuto l’occasione di esplorare le strutture profonde dell’opera verdiana, quelle forme e architetture musicali che il Maestro “sottintende” nella sua costruzione drammatica, e che rendono Otello una delle opere più innovative e complesse del repertorio.

Alberto ha accompagnato i presenti in una vera e propria conversazione musicale, ha proposto una rilettura intensa e particolarmente apprezzata dal pubblico. Attraverso esempi e spiegazioni chiare, è stato possibile comprendere come Verdi abbia superato le forme tradizionali dell’opera italiana, aprendo la strada a una concezione più moderna e compatta del teatro musicale, pur mantenendo un vivo e originale rapporto con le forme classiche.

L’incontro, aperto ai soci e a tutti gli appassionati di musica e teatro, è stato seguito anche online grazie alla diretta Facebook, permettendo una partecipazione più ampia e inclusiva.

Grazie a questo approfondimento, i soci di Italia Nostra si preparano ora a partecipare con maggiore consapevolezza alla rappresentazione dell’Otello in programma il 29 novembre al Teatro Bellini di Catania, un’occasione per vivere l’opera con uno sguardo più attento alla sua architettura musicale e drammaturgica.

La serata ha confermato l’impegno di Italia Nostra Melilli nel promuovere cultura, conoscenza e consapevolezza critica, offrendo momenti di approfondimento che uniscono arte, territorio e comunità.