“A meta con Unicef”, in campo insieme per i diritti dei bambini al Pippo Di Natale di Siracusa

In campo insieme per i diritti dei bambini Domenica 9 Novembre – Campo Scuola “Pippo Di Natale”, Siracusa – ore 10:00 La S.S.D. Syrako Rugby Club Siracusa 1989, organizza il Festival Regionale di Rugby “A META CON UNICEF – In campo insieme per i diritti dei bambini”, che si terrà Domenica 9 Novembre 2025 presso il Campo Scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa a partire dalle ore 10:00. L’iniziativa nasce per unire sport e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere UNICEF attraverso una raccolta fondi destinata ai programmi di protezione, istruzione e salute per i bambini nel mondo, e per divulgare l’Articolo 31 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che riconosce a ogni bambino il diritto al gioco, al tempo libero e alla partecipazione ad attività sportive e culturali.

Durante la mattinata, il campo si trasformerà in una grande festa dello sport e dei diritti, con tornei giovanili di rugby, promozione del gioco come strumento di crescita e inclusione. Sono previsti gli interventi delle autorità cittadine, dei rappresentanti del CONI, delle società sportive partecipanti di Rugby, del Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS, del Comitato Provinciale Siracusa per l’UNICEF, che illustreranno il valore di un evento che unisce il territorio sotto il segno della solidarietà. Durante la manifestazione saranno allestiti punti UNICEF per la raccolta fondi e la distribuzione di materiali informativi. Sarà inoltre possibile contribuire acquistando i prodotti solidali UNICEF e sostenendo i programmi a favore dei bambini più vulnerabili nel mondo.

“Con questa iniziativa – dichiara Alessandro Drago Presidente del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Siracusa – vogliamo ribadire che ogni bambino ha diritto a crescere giocando, imparando e partecipando. Lo sport è un linguaggio universale che unisce, educa e costruisce ponti di solidarietà”. L’evento è aperto al pubblico e rivolto a bambini, famiglie, scuole, associazioni e cittadini, invitati a partecipare numerosi per condividere insieme una giornata di sport, amicizia e impegno civile.