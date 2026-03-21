“A nostro figlio è stato tolto un diritto”: l’appello dei genitori di Sergio per l’assistenza domiciliare h24 all’Asp Siracusa

Un appello pubblico, doloroso e insieme politico, che parte da una storia familiare concreta ma punta a sollevare una questione più ampia, nazionale. A lanciarlo sono i genitori di Sergio Parentignoti, un ragazzo di 20 anni con disabilità gravissima, che denunciano la perdita dell’assistenza domiciliare h24 di cui il figlio aveva beneficiato per anni.

Secondo quanto riferiscono, quella assistenza aveva consentito a Sergio di vivere nella propria casa, accanto alla famiglia, in un contesto di cura e vicinanza affettiva ritenuto essenziale per la sua qualità di vita. I genitori sottolineano che non si trattava di un beneficio straordinario, ma di un diritto che, a loro dire, era stato riconosciuto anche da quattro sentenze che ne avevano confermato la necessità.

“Oggi quel diritto ci è stato tolto”, scrivono, raccontando il passaggio improvviso a una nuova condizione che, a loro giudizio, compromette non solo la dignità e il benessere del figlio, ma anche l’equilibrio dell’intero nucleo familiare. Nel loro messaggio descrivono una situazione che accomunerebbe molte famiglie italiane impegnate ogni giorno nel ruolo di caregiver, spesso in assenza di tutele normative sufficienti.

Il punto centrale della loro denuncia riguarda infatti la mancanza, secondo quanto sostengono, di una legge nazionale che garantisca alle persone con disabilità gravissima, riconosciute ai sensi della legge 104 articolo 3 comma 3, la possibilità di ricevere assistenza continuativa 24 ore su 24 presso il proprio domicilio, restando accanto ai familiari.

Per i genitori di Sergio, il diritto a vivere a casa, circondati dall’affetto dei propri cari, non dovrebbe essere un privilegio né una concessione legata a singoli provvedimenti, ma una possibilità concreta e garantita dallo Stato, soprattutto per i cittadini più fragili. Nel loro appello insistono sul fatto che l’assistenza domiciliare integrata h24 rappresenti una risposta non solo più umana, ma anche più adeguata rispetto ai bisogni individuali della persona assistita.

Nel testo viene richiamato anche il peso che grava sulle famiglie, sia sul piano emotivo sia su quello fisico, e si evidenzia come le cure ricevute in un ambiente familiare possano incidere positivamente sul benessere psicologico del paziente e sulla gestione complessiva della condizione clinica.

Da qui la richiesta rivolta al Governo italiano e al Ministero per le Disabilità, affinché si intervenga con urgenza per approvare una legge capace di riconoscere e garantire questo diritto in modo stabile e uniforme.

“È tempo di agire”, scrivono i genitori di Sergio, chiedendo un futuro in cui nessuno sia costretto ad allontanarsi dalla propria casa e dai propri affetti per ottenere le cure di cui ha bisogno. Il loro appello si chiude con una rivendicazione forte: il diritto a una vita dignitosa e di qualità per tutte le persone con disabilità gravissime e per le loro famiglie.