A Noto l’attrice Ludovica Martino e il portiere della Lazio Ivan Provedel

Lei presente all’evento organizzato da Martini per l’inaugurazione di Terrazza Martini al Gagliardi Boutique Hotel in pienissimo centro, lui avvistato in giro proprio per il centro storico netino e riconosciuto anche in borghese. Ludovica Martino e Ivan Provedel, attrice lei famosa per aver interpretato Eva Brighi nella serie Skam Italia lui portiere della Lazio, sono stati avvistati a Noto con conseguente selfie e storia social.

Come detto, Ludovica Martino era presente all’inaugurazione di Terrazza Martini al Gagliardi Boutique Hotel, una terrazza con vista magnifica. Una serata speciale, con altri nomi importanti del mondo della moda, tra dj e influencer.

Provedel, invece, è stato beccato nei pressi della Porta Ferdinandea dallo staff del Caffè Candiano.