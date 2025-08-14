A Noto svolti i funerali di Stefano Argentino

Sono stati celebrati stamattina a Noto i funerali di Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio di Sara Campanella commesso a Messina il 31 marzo trovato morto nel carcere peloritano la scorsa settimana. Il rito funebre è stato possibile dopo il dissequestro della salma a seguito dell’autopsia svolta ieri sul corpo del 27enne.

L’esame autoptico ha confermato il decesso per asfissia dovuta a impiccagione e il medico legale ha chiesto 90 giorni di tempo per la relazione che dovrà depositare sul tavolo del sostituto procuratore, Annamaria Arena, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo con le ipotesi di omissioni in atti d’ufficio e morte come conseguenza di altro reato.





I Funerali di stamattina sono stati celebrati nella chiesa del Pantheon e con il rito officiato da don Daniele Nocca il quale ha espresso la vicinanza della comunità cristiana alle famiglie delle vittime di questa tragedia.

A fine rito le parole dei cugini e delle zie, poi il viaggio verso il cimitero comunale per la tumulazione.