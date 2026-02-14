A Pachino fattura “monstre” per il canone idrico 2024: 159 mila euro a un’utenza domestica

Una fattura da 159.097 euro per il canone idrico 2024, recapitata a un cittadino per una normale utenza domestica. È quanto sarebbe accaduto a Pachino, dove un contribuente si è visto notificare una richiesta di pagamento di importo del tutto sproporzionato rispetto a consumi familiari ordinari.

A rendere nota la vicenda è l’avvocato Fabio Fortuna, che assiste il cittadino coinvolto. Secondo il legale, la cifra richiesta sarebbe con ogni probabilità riconducibile a un errore materiale o a un’anomalia nei conteggi, ma l’episodio – sottolinea – sta alimentando apprensione in città.

Negli ultimi mesi, infatti, diversi contribuenti pachinesi avrebbero ricevuto atti di riscossione per tributi e canoni arretrati, con conseguenze pesanti in alcuni casi, tra cui pignoramenti su conti correnti e stipendi. Un contesto che, sempre secondo quanto riferito dall’avvocato, starebbe contribuendo a diffondere un clima di incertezza e tensione tra i cittadini.

Nel caso specifico, l’importo indicato – oltre 159 mila euro – appare incompatibile con i consumi di una famiglia. Per questo, il contribuente, tramite il proprio legale, annuncia l’avvio immediato delle procedure per ottenere chiarimenti dagli uffici competenti e la conseguente rettifica della richiesta di pagamento.