A pochi km da Siracusa c’è una necropoli con 5000 tombe nelle pareti del canyon

Nel cuore della Sicilia sud-orientale, Siracusa rappresenta una delle città più straordinarie del Mediterraneo, un crocevia di popoli e civiltà che, nel corso dei secoli, hanno lasciato segni indelebili nella sua pietra bianca.

Fondata nell’VIII secolo a.C. da coloni greci sull’isola di Ortigia, accanto alla leggendaria fonte Aretusa, la città divenne presto un faro di cultura, arte e potenza. Cicerone la definì “la più grande e la più bella città greca”, e non a torto: da Ortigia la città si estese fino a formare la Pentapoli, articolata nei quartieri di Acradina, Tychè, Neàpoli ed Epipoli.

Camminare oggi tra le vie di Siracusa significa attraversare quasi tremila anni di storia. I resti delle epoche romana, bizantina, araba e normanna raccontano una città viva, in costante trasformazione, ma sempre fedele alla propria identità mediterranea.

A completare questo patrimonio millenario, a circa quaranta chilometri di distanza, si trova la Necropoli rupestre di Pantalica, un sito di straordinario valore archeologico e naturalistico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2005, insieme a Siracusa.

Pantalica custodisce oltre 5.000 tombe scavate nella roccia, risalenti al periodo compreso tra il XIII e il VII secolo a.C., testimoni di un’antica civiltà sicula preellenica.

Tra i resti più affascinanti si distingue l’Anaktoron, o “Palazzo del Principe”, una costruzione megalitica che rivela influenze della cultura egeomicenea: un segno dei contatti tra le genti locali e i popoli del mare che approdavano sulle coste siracusane.

Con l’arrivo dei Bizantini, l’area fu nuovamente abitata: alcune tombe furono ampliate e trasformate in abitazioni, altre in chiesette rupestri, come la Grotta del Crocifisso, quella di San Nicolicchio e di San Micidiario. Questi villaggi rupestri raccontano un capitolo unico della storia siciliana, dove fede e sopravvivenza si fondevano nella pietra.

Oltre al suo inestimabile valore storico, Pantalica è un santuario naturale: canyon profondi, pareti calcaree e vallate scolpite dai fiumi Anapo e Calcinara custodiscono una biodiversità sorprendente, tra felci, orchidee selvatiche, rapaci e cavità carsiche.

Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove archeologia e natura si fondono in un equilibrio perfetto.

Oggi, Siracusa e Pantalica sono considerate un’unica testimonianza viva del dialogo tra uomo e natura, tra storia e paesaggio. Due siti uniti da una stessa anima, quella di una Sicilia eterna, che continua a incantare il mondo con la sua bellezza e la sua memoria.