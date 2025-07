A Portopalo di Capo Passero torna il Carnevale Estivo dei Due Mari

L’estate a Portopalo di Capo Passero si accende con colori, musica e tradizione. Sabato 26 luglio, a partire dalle 22, andrà in scena il Carnevale Estivo dei Due Mari, un evento divenuto appuntamento fisso e amatissimo che coinvolge l’intero territorio e attira migliaia di visitatori da tutta la Sicilia.

A raccontarne spirito e novità sono stati il vicesindaco Corrado Lentinello e l’assessore Salvo Nieli, durante un’intervista a Siracusa News. “Il Carnevale Estivo – spiegano – è un’edizione unica nel suo genere, con una sfilata notturna lungo Corso Vittorio Emanuele fino a piazza Terrazza dei Due Mari. Non è solo un evento per bambini: è pensato per le famiglie, per chi ha voglia di stare insieme e vivere la bellezza dell’estate in un’atmosfera di festa e positività.”





Protagonisti della serata saranno i carri allegorici dell’edizione invernale, arricchiti da animazioni, balli di gruppo, coreografie e diverse sorprese non ancora svelate. “Ogni carro è frutto di un lavoro artigianale che coinvolge associazioni locali – sottolineano gli amministratori –: dalle strutture ai costumi, tutto è fatto a mano, con dedizione e passione”.

La serata del 26 luglio rappresenta un appuntamento clou dell’estate portopalese, ma non sarà l’unico. Il calendario estivo proseguirà con la settimana del patrono San Gaetano (7-10 agosto), il Palio del Mare, la sagra del pesce fresco e, il 1° agosto, l’atteso “Prudio di Tonis”, giunto alla sua 20ª edizione.

“Portopalo è cambiata – concludono –: oggi è una città più accogliente, più pulita e attenta ai servizi. Ci teniamo a offrire non solo eventi di qualità, ma anche un contesto vivibile e curato per turisti e residenti.”

L’appuntamento è quindi per sabato 26 luglio alle 22: un’occasione per lasciarsi travolgere dal ritmo dell’estate, tra arte, folklore e la magia di una comunità che fa della festa un’esperienza da vivere insieme.