A Portopalo slitta il Carnevale: si terrà il 20, 21 e 22 febbraio

Cambio di programma per uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno portopalese. La XIX edizione del Carnevale dei Due Mari è stata rinviata di una settimana e si svolgerà il 20, 21 e 22 febbraio 2026.

La decisione è stata assunta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rachele Rocca, in accordo e con approvazione unanime delle Associazioni dei Carristi partecipanti. Una scelta condivisa, maturata alla luce delle condizioni meteorologiche avverse che avrebbero potuto compromettere lo svolgimento della manifestazione.

Vento forte e maltempo, infatti, non solo avrebbero reso difficoltosa la realizzazione delle sfilate e delle esibizioni previste, ma avrebbero potuto incidere sulla sicurezza di carristi, gruppi in maschera e pubblico. Inoltre, le condizioni climatiche avrebbero limitato l’afflusso dei visitatori, elemento centrale per la riuscita dell’evento.

L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di garantire una festa all’insegna della sicurezza e della partecipazione, preservando lo spirito di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per il territorio.