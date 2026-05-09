A Priolo 10 nuovi volontari di Protezione civile

Si è concluso con esito pienamente positivo il nuovo corso di formazione per volontari di Protezione Civile promosso dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni. Dopo un percorso articolato in lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e prove operative, dieci partecipanti hanno superato tutte le verifiche previste, entrando ufficialmente a far parte dell’organico comunale.

Il programma formativo ha affrontato i principali scenari di rischio del territorio, le procedure operative, le tecniche di primo intervento, la gestione delle emergenze e l’utilizzo delle attrezzature. Un percorso intenso che ha permesso ai nuovi volontari di acquisire competenze fondamentali e, soprattutto, una maggiore consapevolezza del ruolo che la Protezione Civile svolge quotidianamente a tutela della popolazione.

“L’Amministrazione comunale e il Coordinamento di Protezione Civile – affermano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al ramo Maria Grazia Pulvirenti – esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando formatori, personale operativo e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del corso. Con l’ingresso dei nuovi volontari, la squadra di Priolo Gargallo si rafforza ulteriormente, ampliando la propria capacità di risposta e garantendo un presidio ancora più efficace nelle attività di prevenzione, assistenza alla cittadinanza e tutela del territorio”.