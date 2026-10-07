A Priolo arriva la grande rassegna internazionale di chitarra “Thapsos Guitar Festival”. Quattro giorni di concerti, masterclass e liuteria con alcuni dei più importanti interpreti del panorama nazionale e internazionale. Il Festival si svolgerà presso il Teatro Comunale di Priolo Gargallo in due weekend: 10-11 e 23-24 ottobre 2026.
“Un cartellone ricco – annunciano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – che spazia dalla chitarra classica al jazz, dalla canzone napoletana alla musica d’autore, con protagonisti: Irina Kulikova, Francesco Buzzurro, Carlo Muratori, Nello e Simone Alessi, Ferdinando Fallica, Veronica Centamore, Alberto Amato e Pietro Romano. Non solo concerti: in programma anche una masterclass pubblica di chitarra e una mostra di liuteria chitarristica siciliana con il ricordo del liutaio Giovanni Tornello”.
Il Programma:
Sabato 10 Ottobre
Ore 10:00 – Sala Conferenze della Biblioteca – Masterclass pubblica di
chitarra con i M° Nello Alessi ed Irina Kulikova
Ore 19:00 – Teatro Comunale – Recital di Ferdinando Fallica
Ore 19:45 – La Serenata Napoletana e Canzoni Senza Fine con Veronica
Centamore (voce), Pietro Romano (voce), Nello Alessi (chitarra) e Alberto
Amato (contrabbasso)
Domenica 11 Ottobre
Ore 11:00 – Foyer Teatro – Apertura mostra di liuteria chitarristica
siciliana
Ore 18:00 – Ricordo musicale del liutaio Giovanni Tornello a cura di Ivano
Tornello e prova pubblica delle chitarre in mostra con il M° Nello Alessi
Ore 19:30 – Recital di Irina Kulikova
Venerdì 23 Ottobre
Ore 18:00 – Ensemble chitarristico Quasiamodo – Direttore Simone Alessi
Ore 19:00 – Recital di Francesco Buzzurro
Sabato 24 Ottobre
Ore 19:00 – Nello e Simone Alessi Guitar Duo
Ore 19:45 – Recital di Carlo Muratori
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.