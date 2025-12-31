Ultime news

Consiglio comunale

A Priolo bocciato il Dup. Il sindaco Gianni: “perdiamo premialità per colpa dell’opposizione”

 Alla luce della proroga del termine di approvazione del bilancio a marzo, la sua eventuale bocciatura in realtà non comporta alcuna conseguenza per il Consiglio comunale, che resta in carica fino a tale data

“Bocciando il DUP, il Documento Unico di Programmazione, l’opposizione al Consiglio comunale di Priolo Gargallo ha bocciato di fatto anche il bilancio”. È quanto si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione comunale.  Alla luce della proroga del termine di approvazione del bilancio a marzo, la sua eventuale bocciatura in realtà non comporta alcuna conseguenza per il Consiglio comunale, che resta in carica fino a tale data.

È notizia però che nella seduta di ieri sera del Civico Consesso, con 8 voti contrari, è stato bocciato il DUP, documento fondamentale che definisce la strategia e gli obiettivi di un Ente, propedeutico all’approvazione del bilancio. “Come conseguenza – le parole del sindaco Pippo Gianni – il Comune di Priolo perderà la premialità e dovrà lavorare in dodicesimi”.


