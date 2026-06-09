A Priolo consegnate le borse di studio per studenti meritevoli

Si è svolta questa mattina, nell’ula consiliare del Comune di Priolo Gargallo, la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti che si sono distinti per merito scolastico e accademico.

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Limeri hanno consegnato le pergamene ai giovani premiati, alla presenza degli assessori Pulvirenti, Margagliotti e Marullo, dell’ex assessore Rita Limer, del personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione e del consulente Carmelo Susinni.

Le borse di studio, dell’importo compreso tra 250 e 2.000 euro, sono state assegnate agli studenti meritevoli in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, del diploma di maturità e agli universitari che hanno raggiunto importanti risultati nel loro percorso di studi.

Il sindaco Gianni si è congratulato con i ragazzi per il significativo traguardo raggiunto.

“Sono i genitori – ha affermato – a trasmettere ai figli i valori dell’educazione. Vi consiglio di continuare a studiare e a leggere molto, evitando di trascorrere troppe ore sui social. Lo studio e la cultura rendono liberi”

Oltre alla pergamena, il Sindaco Gianni ha voluto donare agli studenti una copia della Costituzione italiana spiegata ai ragazzi e un volume dell’artista Mariella Ricca, “La Casa del Tempo Sospeso”, realizzato dalla biblioteca comunale di Priolo.

“Oggi è un giorno importante – ha sottolineato l’assessore Federica Limeri –. Con la consegna delle borse di studio confermiamo l’impegno delle Istituzioni nel sostenere e valorizzare i nostri giovani. Questa giornata rappresenta una concreta testimonianza di attenzione nei confronti delle nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco, agli assessori per la loro preziosa presenza, al personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione, alla maestra Rita Limer, agli esperti e a Mariella Ricca. Il futuro appartiene ai giovani: custoditelo e costruitelo con passione e responsabilità”

“Questo risultato – ha aggiunto il sindaco Gianni – è frutto di una continuità amministrativa che mette i cittadini al primo posto. Per questo abbiamo voluto al nostro fianco anche l’ex assessore Rita Limer, che ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo percorso”

“Ho lavorato alle borse di studio durante il mio mandato da assessore – ha dichiarato Rita Limer – e oggi sono particolarmente soddisfatta. Partecipare a questa cerimonia significa dare valore alla continuità amministrativa. È stata anche una grande emozione premiare alcuni dei miei ex alunni. Ringrazio il Sindaco e Federica Limeri per aver condiviso la volontà di costruire insieme e di portare avanti un progetto che avevo avviato e nel quale ho sempre creduto”