A Priolo festa per il 40° anniversario della riapertura al culto della Basilica Paleocristiana di San Focà

Festa a Priolo per il 40° anniversario della riapertura al culto della Basilica Paleocristiana di San Foca. Il sindaco Pippo Gianni ha partecipato ieri alla Solenne Concelebrazione Eucaristica in occasione dell’anniversario dell’importante sito cultuale, che custodisce la memoria storica del primo cristianesimo a Siracusa.

Presente anche il vice sindaco Alessandro Biamonte.

La liturgia si é svolta all’interno della Basilica ed è stata presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto.

Prima della Celebrazione è stata organizzata una visita nel percorso esterno alla Basilica, attraverso la recinzione realizzata dal gruppo Scout Priolo 1. Inoltre, per l’occasione è stato reso fruibile l’antico romitorio di San Foca, posto al primo piano della Basilica.

“Con la sua storia e la sua bellezza architettonica – ha affermato il sindaco Gianni – la Basilica di San Foca è un luogo di identità, di preghiera e di incontro per la comunità, e questo anniversario è un’occasione per rafforzare la fede e la solidarietà tra i fedeli”.