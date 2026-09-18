A Priolo Gargallo “Bella Vita”: la commedia di Salvatore Curtò tra risate e legalità

Cultura · domani

Il teatro torna a incontrare il pubblico di Priolo Gargallo con una storia capace di coniugare comicità, emozione e riflessione. Domani, sabato 19 settembre, alle ore 21, presso il Largo dell’Autonomia Comunale, andrà in scena “Bella Vita”, la commedia brillante in due atti scritta e diretta da Salvatore Curtò, che prosegue il suo percorso teatrale dopo aver attraversato diverse località siciliane.

Un appuntamento che si propone di offrire al pubblico una serata di spettacolo e, al tempo stesso, un’occasione per riflettere su temi profondamente legati alla vita quotidiana e alla società.

Al centro della vicenda ci sono Gianni e Totò, due uomini apparentemente distanti per carattere, esperienze e modo di affrontare l’esistenza. Un incontro inatteso darà origine a una storia fatta di dialoghi brillanti, equivoci e situazioni esilaranti, ma anche di momenti capaci di lasciare spazio a emozioni più profonde.

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Attraverso il rapporto tra i protagonisti, Bella Vita accompagna lo spettatore in un percorso che tocca valori universali come l’amicizia, la solidarietà, il rispetto, la speranza e la possibilità di riscatto.

La commedia, tuttavia, non si limita all’intrattenimento. La narrazione si confronta anche con questioni di forte rilevanza civile, tra cui la lotta alla mafia, la cultura della legalità e il percorso di chi sceglie di diventare un servitore dello Stato.

Un’attenzione particolare è riservata al tema della donazione degli organi, raccontata come un gesto concreto di generosità, capace di trasformare una situazione di dolore in una nuova possibilità di vita.

A portare in scena lo spettacolo saranno Orazio Arena, Nancy Barbaro, Lillo Cammaroto, Salvatore Curtò, Nino Catanese e Jacopo Tori, protagonisti di una rappresentazione che alterna ritmo comico e intensità emotiva.

La scrittura di Curtò si sviluppa attraverso situazioni quotidiane e relazioni umane, utilizzando il linguaggio teatrale per avvicinare il pubblico a tematiche sociali spesso complesse, senza rinunciare alla leggerezza e al piacere dello spettacolo.

È proprio in questo equilibrio tra risata e riflessione che si inserisce l’identità di Bella Vita: una commedia che mira a coinvolgere lo spettatore, stimolandolo a guardare oltre le apparenze e a riconoscere il valore dei legami umani.

La produzione di Salvatore Curtò si caratterizza per la volontà di coniugare intrattenimento e contenuti di interesse sociale. Anche Bella Vita, affiancata dalla pubblicazione del libro e già destinataria di riconoscimenti nazionali e internazionali, si inserisce in questo percorso.

Il teatro diventa così uno spazio di incontro e condivisione, dove le storie raccontate sul palcoscenico possono trasformarsi in occasioni di dialogo e consapevolezza.

La tappa di Priolo Gargallo rappresenta un ulteriore momento di incontro tra la compagnia e il pubblico, in un percorso che ha già toccato diverse località della Sicilia.

La rappresentazione è resa possibile grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni e dal vicesindaco Alessandro Biamonte, con la collaborazione della responsabile del Settore Secondo, Maria Concetta Bisognano.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 19 settembre, alle ore 21, presso il Largo dell’Autonomia Comunale di Priolo Gargallo (SR).

Una serata in cui il pubblico sarà chiamato a ridere, emozionarsi e lasciarsi coinvolgere da una storia che mette al centro il valore della vita e dei rapporti umani.

Perché la vera Bella Vita non è necessariamente un’esistenza priva di difficoltà, ma la capacità di affrontarle insieme, tendere una mano a chi ne ha bisogno e riconoscere nella solidarietà una forza capace di cambiare il destino delle persone.