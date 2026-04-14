A Priolo Gargallo nasce “Passaggi”: un premio alla carriera per i maestri della danza

Un tributo all’arte, alla dedizione e alla trasmissione del sapere coreutico. Prende vita “PASSAGGI”, un prestigioso premio alla carriera dedicato esclusivamente agli insegnanti di danza, figure fondamentali che, spesso dietro le quinte, hanno segnato profondamente il panorama artistico e culturale.

L’iniziativa, istituita da Eventi Danza Sicilia e ASC Danza Catania, nasce con l’intento di onorare coloro che hanno dedicato la vita alla formazione delle nuove leve. La celebrazione culminerà in una Serata di Gala prevista per domenica 19 aprile alle ore 18:30, nella cornice del Teatro Comunale di Priolo Gargallo.

Il progetto ha ricevuto il convinto plauso dell’amministrazione comunale. Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte hanno evidenziato l’alto valore sociale e culturale dell’evento: «Si tratta di un riconoscimento speciale agli insegnanti che, con passione e arte, hanno formato generazioni di danzatori. È un momento unico che celebra il dialogo tra l’esperienza, la trasmissione del sapere e la ricerca contemporanea».

La direzione organizzativa dell’evento è affidata a Marianna Tripi, Responsabile del settore danza ASC Catania – Sicilia orientale. L’evento si preannuncia come un contesto performativo di alto livello, volto a rafforzare la cultura della danza nel territorio siciliano.