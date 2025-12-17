A Priolo Gargallo omaggio ai campioni del mondo di pattinaggio

Si terrà venerdì 19 dicembre alle 10:30, al Gabinetto del Sindaco di Priolo Gargallo, la cerimonia di consegna delle targhe commemorative dedicate a Giuseppe “Pippo” Cantarella, campione del mondo di pattinaggio nel 1976, originario di Siracusa, e a Vincenzo Maiorca, attuale campione del mondo, originario di Priolo Gargallo.

L’iniziativa intende sottolineare con forza il ritorno della provincia di Siracusa ai vertici del pattinaggio mondiale, attraverso un ideale passaggio di testimone tra il capoluogo e Priolo Gargallo, città industriale della provincia, situata a pochi chilometri da Siracusa. Un filo continuo che lega generazioni, territori e identità diverse ma complementari all’interno dello stesso contesto provinciale.

Le targhe saranno consegnate dal sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, e dal presidente di Territorio Protagonista Siracusa 2016, Arturo Linguanti, quale riconoscimento ufficiale a due campioni che, in epoche diverse, hanno portato il nome della provincia di Siracusa ai massimi livelli dello sport internazionale.