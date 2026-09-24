A Priolo il “Derby dell’Amicizia”, sport e inclusione al campo di San Focà

Sport · Il 27 settembre

Sport, inclusione e partecipazione saranno al centro del “Derby dell’Amicizia”, in programma domenica 27 settembre al campo di calcio di San Focà, a Priolo Gargallo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere attraverso lo sport i valori della condivisione, del rispetto e dell’accessibilità, coinvolgendo atleti, famiglie, bambini, ragazzi, associazioni, volontari e cittadini.

La giornata è stata pensata come un momento di incontro che va oltre la competizione sportiva, mettendo al centro le persone e la possibilità di condividere un’esperienza comune. L’appuntamento coinvolgerà persone con e senza disabilità, con l’intento di favorire la partecipazione e contribuire ad abbattere le barriere attraverso il gioco e lo sport.

“Ci sono partite che si giocano con i piedi e partite che si giocano con il cuore”, sottolineano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Gipi Marullo, presentando l’iniziativa.

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Il programma prenderà il via alle 16 con i “Giochi senza Barriere”, previsti fino alle 17.30. A seguire, dalle 17.30 alle 18.30, spazio al “Derby dell’Amicizia”, momento centrale della manifestazione.

L’iniziativa punta quindi a trasformare il campo di San Focà in un luogo di incontro e partecipazione, con una giornata rivolta all’intera comunità. L’Amministrazione comunale invita cittadini e famiglie a prendere parte all’evento e a condividere un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’amicizia e dell’inclusione.