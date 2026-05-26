A Priolo inaugurata l’Area Naturalistica di Monte Climiti

È stata inaugurata ieri l’Area Naturalistica di Monte Climiti, un luogo straordinario nel cuore della Sicilia orientale, dove natura, storia e paesaggi si incontrano tra sentieri, panorami suggestivi ed esperienze all’aria aperta.

Su mandato del sindaco Pippo Gianni, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, era presente il vicesindaco Alessandro Biamonte, che ha sottolineato l’importanza di rendere questo territorio sempre più fruibile, valorizzato e promosso:

“Amore e passione – ha detto – devono essere gli ingredienti fondamentali, proprio come ha dimostrato questa famiglia di imprenditori che ha deciso di investire nel nostro paese.”

“L’obiettivo condiviso – ha aggiunto il Sindaco Gianni – è quello di costruire una vera pianificazione territoriale, creando una sinergia concreta tra pubblico e privato, capace di valorizzare l’intera area e rafforzare il legame tra Thapsos, la riserva naturale Saline e i Monti Climiti”.

Presente all’inaugurazione anche l’Ufficio Ambiente del Comune di Priolo Gargallo, guidato dalla dott.ssa Giusy Giandolfo.

Monte Climiti è un’area naturalistica protetta e Zona Speciale di Conservazione, un patrimonio ambientale di grande valore che rappresenta un’opportunità di crescita sostenibile, turismo naturalistico e tutela del territorio.

L’area è suddivisa in due zone ad accesso regolamentato:

-Area naturalistica

-Area ricreativa

Il progetto ha previsto interventi di rimboschimento con specie autoctone, la realizzazione di sentieri naturalistici, capanni per l’osservazione della fauna, aree attrezzate per il picnic e spazi dedicati alla fruizione sostenibile del sito, con l’obiettivo di trasformare Monte Climiti in un nuovo punto di riferimento per il turismo naturalistico e ambientale della provincia di Siracusa.

L’iniziativa è stata realizzata da privati grazie ai fondi del PSR Sicilia 2014–2022 destinati agli investimenti non produttivi in agricoltura e alla pubblica fruizione dei siti Natura 2000, in continuità con il percorso già avviato dalla Riserva Naturale Saline di Priolo.

Le visite possono essere organizzate compilando il form presente sul sito ufficiale.