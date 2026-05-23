A Priolo la consegna delle pergamene agli studenti beneficiari delle borse di studio

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica istruzione Federica Limeri comunicano che il 9 giugno, alle 10, nell’Aula Consiliare del Comune di Priolo Gargallo, verranno consegnate le pergamene a tutti gli studenti beneficiari delle borse di studio.

Una cerimonia che racchiude un forte significato politico e istituzionale.

Insieme al Sindaco e all’attuale assessore Limeri, ci sarà la maestra Rita Limer, ex assessore.

” L’abbiamo voluta fortemente al nostro fianco – afferma l’assessore Limeri – perché crediamo fermamente che la buona politica debba saper tramandare il lavoro da un assessore all’altro.

A Rita Limer, che ha avviato e coordinato questo bando insieme al prezioso lavoro dell’ufficio Pubblica Istruzione, va il nostro ringraziamento”.

“Questo traguardo – sottolinea il Sindaco Gianni – è il frutto di una continuità amministrativa che mette i cittadini al primo posto.

Sostenere il merito e il diritto allo studio dei nostri ragazzi non è un semplice atto burocratico, ma una precisa scelta politica di questa Amministrazione.

Invitiamo la cittadinanza, le famiglie e i ragazzi a partecipare”.

20 borse di studio da 250 euro l’una saranno assegnate agli studenti con diploma di licenza media inferiore;

30 borse di studio da 333 euro agli studenti con diploma di maturità.

20 borse di studio andranno a studenti universitari con laurea di 1° o 2° livello o laurea specialistica;

10 borse di studio da 700 euro saranno assegnate a laureati di età non superiore a 35 anni, con laurea di 1° livello;

10 borse da 900 euro per laureati, con laurea di 2° livello o specialistica vecchio ordinamento.

Borse di studio anche agli studenti universitari che frequentano Atenei italiani fuori città.

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni lo scorso anno ha incrementato le somme, con la distinzione del territorio, per venire incontro ai costi maggiori sostenuti dalle famiglie di giovani che studiano fuori dalla Sicilia.

400 euro andranno agli iscritti ad Atenei ubicati entro la provincia di Siracusa;

1000 euro per gli studenti che frequentano Atenei oltre la provincia ed entro la regione Sicilia;

2000 euro per gli studenti che frequentano Atenei oltre la Sicilia ed entro il territorio italiano.