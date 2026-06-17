A Priolo la seconda edizione del “Festival del Teatro LiberaMente”

Con la direzione artistica e organizzativa della regista e autrice Deila Caruso, il patrocinio del Comune di Priolo Gargallo riparte un evento fortemente voluto dal sindaco Pippo Gianni e dall’assessore Alessandro Biamonte ovvero la seconda edizione del Festival del Teatro Amatoriale denominato “Festival del Teatro LiberaMente”. Un vero contenitore di spensieratezza ed emozioni inserito nel contesto dell’estate priolese 2026. È un’importante iniziativa volta alla celebrazione delle antiche tradizioni teatrali, culturali e folkloristiche della città di Priolo Gargallo, nonché, volano di crescita economica, turismo e cultura, che mantiene quei requisiti di divertimento intelligente che rendono il teatro tanto amato, apprezzato e popolare.

Il Festival LiberaMente seconda edizione proporrà un totale di 7 spettacoli, con inizio alle 21, a ingresso libero e gratuito, tra i mesi di luglio, agosto e settembre 2026. Insomma una vera e propria estate sotto le stelle tra piazza dell’Autonomia Comunale e Piazza Quattro Canti. Le performance teatrali delle compagnie, provenienti da tutta la Sicilia, avranno la funzione di fare emergere e dare visibilità ad autori, attori, registi e scenografi che attraverso passione e dedizione abbiano qualcosa, di non banale, da reinventare e da proporre.

Sette le Compagnie selezionate e 7 le date da segnare sulla vostra agenda:

PROGRAMMA DI LUGLIO 2026

12 luglio Compagnia Sotto il Tocco: “Separati in casa, ma non troppo”

19 luglio Compagnia Teatro Stabile Nisseno: “Maliditta la miseria”

22 luglio Compagnia Teatro Stabile di Augusta: “U scialli”

29 luglio Compagnia Teatrale Sesto Senso: “Le sorelle Stocchimintrè”

PROGRAMMA DI AGOSTO 2026

9 agosto Compagnia Teatrale Nino Martoglio: “ O Scarfallietto” (data di confermare)

23 agosto Compagnia Le Maschere “Amaru cu si marita” (data da confermare)

13 settembre Compagnia Amici del Teatro di Vittoria “Il paradiso non può attendere” (data da confermare)