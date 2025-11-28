A Priolo le celebrazioni per il trentennale della fondazione della Protezione Civile

Grande partecipazione nella prima giornata di eventi dedicati al trentennale della fondazione della Protezione Civile di Priolo Gargallo.

Le celebrazioni hanno preso il via questa mattina con un incontro che si è tenuto presso l’aula consiliare. Attraverso emozionanti testimonianze e immagini è stata ripercorsa la storia della Protezione Civile di Priolo, che in questi 30 anni si è impegnata a favore della sicurezza e della solidarietà, lavorando costantemente per la prevenzione e la gestione delle emergenze sul territorio.

Tanti i cittadini che hanno partecipato alle varie attività dimostrative presso largo dell’Autonomia Comunale, dove fino al 30 novembre saranno esposti mezzi e attrezzature operative della Protezione Civile.

Coinvolti anche gli studenti, che hanno preso parte attivamente alla manifestazione.

“Un evento – hanno sottolineato il sindaco Pippo Gianni e il vice sindaco e assessore alla Protezione civile Alessandro Biamonte – che ha inteso promuovere la cultura della prevenzione, il valore del volontariato e rafforzare il senso di comunità. Ringraziamo tutte le forze militari e i tanti cittadini che hanno partecipato”.