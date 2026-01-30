A Priolo l’esposizione di Floriana Materazzo

La biblioteca comunale di Priolo ospita da oggi l’esposizione di Floriana Materazzo, artista che vive e opera a Priolo Gargallo, specializzata nell’arte paesaggistica astratta e contemporanea.

I suoi quadri sulla numismatica siracusana saranno esposti nella biblioteca per due mesi.

L’artista ha ringraziato il Sindaco Pippo Gianni, l’assessore alla Cultura Rita Limer e l’Amministrazione tutta “per l’impegno nel diffondere e dare luce alla cultura dando il meritato “spazio” e “visibilità” ai poeti , agli scrittori e a tutti gli artisti”.

Nei suoi quadri Floriana Materazzo utilizza una tecnica mista con colori ad olio e acrilici per creare collage pittorici. Ha realizzato diversi murales in tutta la Sicilia e ha insegnato la tecnica del découpage pittorico. Per 10 anni è stata figura professionale e maestra d’arte, insegnando ai bambini speciali diverse tecniche di laboratorio.

Di grande importanza è stata l’esposizione alla galleria Mamo di Milano. Ha partecipato anche ad eventi a tema di body painting.

Con il suo lavoro esplora il tema della terra, della memoria collettiva, trasformando le emozioni astratte in forme concrete. Il suo stile è caratterizzato da colori vivaci e limpidi a volte anche materici, il colore mira a creare un dialogo intimo ed enigmatico tra l’opera e l’osservatore. Le sue ultime opere, esposte alla biblioteca di Priolo, sono incentrate sulla numismatica siracusana ed in particolare sul volto di Aretusa raffigurato nelle monete siracusane.