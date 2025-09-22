A Priolo lo spettacolo “Vela bianca”

Iera sera la Piazza Autonomia Comunale di Priolo Gargallo si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto grazie allo spettacolo “Vela bianca”, tratto dall’omonimo romanzo di Sergio Bambaren, portato in scena dagli allievi dell’Accademia Danza & Movimento di Francesca Scacco di Siracusa.

Come una vela che si apre al vento lo spettacolo ha portato il pubblico in un viaggio fatto di espressione, musica ed emozioni. Le coreografie, realizzate dai maestri Jvan Bottaro e Laura Pollini, si sono intrecciate alle scene teatrali come fili di luce raccontando una storia. Una storia di vita vera, di sentimenti, di crisi e soprattutto di sogni.

Gli allievi dell’Accademia Danza&Movimento e gli attori Stefano Rizzo e Veronica Strazza, diretti dal regista e coreografo Jvan Bottaro, si sono alternati sul palco dando vita ad una sequenza intensa di musica, parole, sguardi e movimenti che hanno sfiorato l’anima degli spettatori.

Vela bianca non è solo arte: è un racconto che porta con sé un messaggio importante. Questa storia ci ricorda di non lasciarci sopraffare dalla routine e dalle pressioni della società ma di avere il coraggio di inseguire i propri sogni e di cercare la felicità dentro di noi, proprio come Luca e Marta, i protagonisti di questa storia, che decidono di dare una svolta alle loro vite, lasciare tutto e partire a bordo di una vela bianca. È un invito a fermarsi, ad ascoltarsi e lasciarsi guidare dalla propria luce interiore.

Una serata fatta di riflessioni profonde, arte e danza, resa possibile grazie al Comune di Priolo che sostiene l’arte locale e che ha dato l’opportunità ai giovani allievi dell’Accademia Danza&Movimento di esprimere il proprio talento.