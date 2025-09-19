A Priolo parte il servizio Asacom nelle scuole, ne usufruiranno 35 bambini

Sarà avviato lunedì 22 settembre, nelle scuole di Priolo, il servizio Asacom, Assistenza alla Comunicazione e all’Autonomia, rivolto agli studenti diversamente abili.

Il servizio è già stato affidato e sarà assicurato nei vari plessi per tutta la durata dell’anno scolastico. Dell’assistenza Asacom usufruiranno quest’anno 35 bimbi e ragazzini disabili residenti nel comune di Priolo Gargallo.

“Si tratta di una iniziativa concreta di supporto alle famiglie e agli insegnanti – commentano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche sociali Gipi Marullo – che punta all’integrazione degli studenti diversamente abili all’interno dell’ambiente scolastico e a garantire pari opportunità e diritto allo studio.”