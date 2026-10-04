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Cultura Largo Autonomia

A Priolo spazio al cabaret, questa sera sul palco “I Respinti”

di Giulio Perotti ·
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I Respinti a Priolo

Tre comici, tre stili diversi, una comicità travolgente che spazia dal cabaret tradizionale alla satira di costume, tra tormentoni, personaggi esilaranti e tanta interazione con il pubblico.

Stasera, alle ore 19:00, presso largo dell’Autonomia Comunale, si esibiranno “I Respinti”. Un trio che negli ultimi anni ha conquistato i teatri e le piazze dell’Isola, con sold out ovunque.

“Sarà uno spettacolo all’insegna della comicità e della spensieratezza – hanno sottolineato il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Commercio Maria Grazia Pulvirenti – per vivere insieme un’altra serata di festa nell’ambito della “Fiera dell’Angelo”.

Ingresso libero.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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