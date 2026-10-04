A Priolo spazio al cabaret, questa sera sul palco “I Respinti”

Tre comici, tre stili diversi, una comicità travolgente che spazia dal cabaret tradizionale alla satira di costume, tra tormentoni, personaggi esilaranti e tanta interazione con il pubblico.
Stasera, alle ore 19:00, presso largo dell’Autonomia Comunale, si esibiranno “I Respinti”. Un trio che negli ultimi anni ha conquistato i teatri e le piazze dell’Isola, con sold out ovunque.
“Sarà uno spettacolo all’insegna della comicità e della spensieratezza – hanno sottolineato il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Commercio Maria Grazia Pulvirenti – per vivere insieme un’altra serata di festa nell’ambito della “Fiera dell’Angelo”.
Ingresso libero.