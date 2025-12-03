A Priolo una giornata dedicata alla prevenzione oncologica

Giornata dedicata alla prevenzione oncologica e all’offerta sanitaria per le fasce di popolazione maggiormente svantaggiate, ieri a Priolo.

Obiettivo: rafforzare i servizi sanitari e rendere più equo l’accesso alle cure.

L’iniziativa offre la possibilità a tutti coloro che hanno un ISEE al di sotto dei 10 mila euro di essere presi in carico per alcune necessità di tipo sanitario.

Il progetto PNES, Programma Nazionale Equità nella Salute, si è sviluppato in due fasi.

In mattinata, al mercato settimanale, si è tenuto un evento informativo. Personale dell’ASP ha incontrato i cittadini per presentare le diverse progettualità attive, i programmi di prevenzione e i servizi offerti in provincia di Siracusa: ̀ , , sostegno alle Famiglie di Soggetti Psichiatrici, contrasto alla povertà sanitaria con ambulatori di odontoiatria e medicina interna.

Il progetto prevede il supporto diretto attraverso la fornitura gratuita di farmaci e dispositivi medici (es. visite e protesi odontoiatriche, visite oculistiche, possibilità di acquistare gratuitamente in convenzione degli occhiali).

I cittadini residenti a Priolo con ISEE al di sotto dei 10 mila euro dovranno telefonare al numero ASP 0931 484705.

Al Centro Diurno si è poi tenuto un incontro per spiegare l’iniziativa nel dettaglio, alla presenza del Sindaco Pippo Gianni e di rappresentanti dell’ASP di Siracusa.

Nel contempo, al poliambulatorio del Centro Sanitario di Priolo è stato possibile prenotare diversi esami: Pap test o HPV test (Papilloma Virus), consegna dei kit per lo screening del colon-retto, screening e mammografie.

Ogni mercoledì mattina, dalle 8:00 alle 10:00, presso l’ambulatorio di Guardia Medica di via Mostringiano, i cittadini potranno inoltre usufruire di un Punto Prelievi.