A Priolo un’opera d’arte in cristalli di sale dedicata all’Angelo custode

Attualità · 1 ottobre

Giovedì 1 ottobre, dalle 11 alle 24, in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Angeli custodi, a Priolo Gargallo sarà realizzata un’opera d’arte unica e suggestiva: “L’Angelo custode di Priolo”. L’opera vuole essere un simbolo di protezione, di fede e di vicinanza alla comunità.

Si tratta di una grande composizione in cristalli di sale colorato, realizzata direttamente sull’asfalto vicino al Comando della Polizia municipale.

Il sale è legato alla storia e all’identità della Sicilia e di Priolo. In questo progetto diventa un elemento artistico e simbolico, in un incontro originale tra fede, arte, tradizione e territorio.

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“L’opera sarà volutamente effimera – spiegano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – È destinata a scomparire alla fine dei festeggiamenti, ma lascerà un ricordo indelebile. Sarà documentata con foto e video, così la sua breve presenza diventerà una testimonianza che resterà nella memoria della comunità”

Il progetto è voluto dall’amministrazione comunale e promosso dalla Pro Loco di Priolo Gargallo. Lo realizzerà l’associazione CulturArte Noto, con la partecipazione della San Marco Società cooperativa sociale.