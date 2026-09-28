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Attualità 1 ottobre

A Priolo un’opera d’arte in cristalli di sale dedicata all’Angelo custode

di Oriana Gionfriddo ·
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un angelo realizzato in cristalli di sale
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Giovedì 1 ottobre, dalle 11 alle 24, in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Angeli custodi, a Priolo Gargallo sarà realizzata un’opera d’arte unica e suggestiva: “L’Angelo custode di Priolo”. L’opera vuole essere un simbolo di protezione, di fede e di vicinanza alla comunità.

Si tratta di una grande composizione in cristalli di sale colorato, realizzata direttamente sull’asfalto vicino al Comando della Polizia municipale.

Il sale è legato alla storia e all’identità della Sicilia e di Priolo. In questo progetto diventa un elemento artistico e simbolico, in un incontro originale tra fede, arte, tradizione e territorio.


“L’opera sarà volutamente effimera – spiegano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – È destinata a scomparire alla fine dei festeggiamenti, ma lascerà un ricordo indelebile. Sarà documentata con foto e video, così la sua breve presenza diventerà una testimonianza che resterà nella memoria della comunità”

Il progetto è voluto dall’amministrazione comunale e promosso dalla Pro Loco di Priolo Gargallo. Lo realizzerà l’associazione CulturArte Noto, con la partecipazione della San Marco Società cooperativa sociale.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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