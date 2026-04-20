A Ragusa Ibla l’XI Premio “Custodi della Bellezza”: Emilio Isgrò, Lodovico Corrao e Sebastiano Butera i protagonisti

Saranno Ragusa Ibla e il Teatro di Donnafugata a ospitare la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del premio “Custodi della Bellezza”, organizzato dalla Associazione Articolo 9 in collaborazione con il Teatro di Donnafugata e con il patrocinio del Comune di Ragusa. Sabato 16 maggio alle 18, alla presenza del sindaco Peppe Cassì, il premio sarà conferito al Maestro Emilio Isgrò per i suoi eccezionali “meriti artistici” legati alla grande Arte Contemporanea.

Sarà conferito un Premio speciale alla memoria di Ludovico Corrao, protagonista indimenticabile della ricostruzione di Gibellina e ideatore della straordinaria esperienza delle Orestiadi e della omonima Fondazione.

Sarà inoltre ricordato con una Targa commemorativa, uno dei Fondatori di Articolo 9 e degli ideatori del Premio Custodi della Bellezza, il compianto Sebastiano Butera, prematuramente e improvvisamente

scomparso.

“Nell’anno in cui Gibellina ottiene il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea, con Emilio Isgrò e Ludovico Corrao onoriamo la Memoria dei principali protagonisti della rinascita di Gibellina attraverso

la Bellezza e l’Arte, proprio per sottolineare il potente legame tra l’eccellenza siciliana nell’arte e quella potente stagione della quale fu protagonista Ludovico Corrao e nella quale Emilio Isgrò fu geniale ideatore di una Orestiade in lingua Siciliana “passata alla storia” del Teatro italiano. Ci piace affiancare a questi due autentici protagonisti della cultura italiana il nome di un amico indimenticabile, Sebastiano Butera, recentemente scomparso e che è stato una colonna portante della nostra Associazione e del Premio Custodi della Bellezza”. Queste le dichiarazioni di Fabio Granata e Fulvia Toscano, che proseguono, “ringraziamo due artisti siciliani d’adozione come Andrea Chisesi, che con il suo ritratto di Alessandro Magno da anni caratterizza il nostro Premio e Stefania Pennacchio per aver realizzato il Premio speciale alla Memoria che sarà consegnato alla professoressa Francesca Corrao, Presidente della Fondazione Orestiadi di Gibellina. Siamo felici inoltre di ricordare Sebastiano e la sua azione “preziosa e impersonale” insieme alla sua famiglia. Un ringraziamento particolare a Vicky Di Quattro, autentica e valorosa “imprenditrice della Cultura” che ha voluto ospitare questa importante edizione del Premio nel delizioso Teatro di Donnafugata”.

Il Premio, che nasce nel 2016 ed è intitolato al grande archeologo siriano Khaked Al-Asaad Martire di Palmira, è destinato a personalità e realtà di assoluto rilievo nella promozione e custodia della Cultura e della Bellezza. Ne sono già stati insigniti nelle precedenti edizioni:

2016: Moncef Ben Moussa, Direttore del Museo Bardo di Tunisi;

2017: Enzo Maiorca (alla memoria), Il Re degli Abissi;

2018: Sebastiano Tusa, Soprintendente del mare della Regione Siciliana;

2019: Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale degli Italiani;

2020: Fiammetta Borsellino, per le sue battaglie di verità e giustizia contro la mafia;

2021: Peter Stein, Maestro e protagonista del Teatro Mondiale;

2022: Giuseppe Conte, Poeta e Scrittore;

2023: Franco Cardini, storico e scrittore;

2024: Ray Bondin, responsabile Unesco per il Patrimonio storico e culturale della Palestina;

2025: Marco Magnifico e il Fai, insieme al grande Archeologo Beppe Voza.