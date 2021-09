A rischio la raccolta di plastica e metallo a Siracusa

La prossima notte potrebbe saltare il turno di raccolta di plastica e metalli per le utenze domestiche a Siracusa, motivo per cui il servizio di Igiene urbana invita i cittadini a non smaltire stasera i rifiuti.

Ciò è dovuto al fatto che le ridotte capacità della discarica gestita da Sicula Trasporti stanno condizionando l’intero ciclo dei rifiuti in tutta la Sicilia orientale. Assieme al gestore, gli uffici stanno tentando ogni soluzione per limitare i disagi alla cittadinanza.

Per lo stesso motivo, Priolo si trova costretta a sospendere la raccolta del residuo secco indifferenziato previsto per domani