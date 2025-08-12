A Rosolini la Sagra dell’Arancino: sapori, tradizione e ospitalità

Non solo buon cibo, ma anche tradizione, passione e spirito di comunità: è questo il cuore della Sagra dell’Arancino in programma a Rosolini, nel Siracusano, dal 9 al 14 agosto, nello splendido scenario del Parco Verde a Valle.

L’evento, a ingresso libero, prenderà il via ogni sera a partire dalle 19, offrendo ai visitatori un viaggio tra i sapori autentici della cucina siciliana. Ma non solo: la sagra è anche un’occasione di incontro, condivisione e riscoperta dell’identità locale, all’insegna della spensieratezza e dell’ospitalità.





Un appuntamento da non perdere per chi ama le eccellenze gastronomiche e l’atmosfera calorosa delle feste di paese.