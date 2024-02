A Sanremo Gisella Abbate, hairstylist siracusana

Professionalità, personalità, eleganza e passione: metterà questo nella valigia per Sanremo Gisella Abbate, nota hairstylist siracusana. Gisella, con la sua inseparabile figlia, sarà dietro le quinte del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2024. Non sa ancora chi dovrà pettinare, ma sa che sarà pronta a farlo.

Per lei la presenza a Sanremo è quasi una tradizione. Per la città di Siracusa una conferma dei tanti talenti locali che portano fuori dalla Sicilia lezioni di stile.

“Sono entusiasta di partecipare a questo grande evento che per me è anche occasione di confronto e continua crescita, oltre che un grande onore pettinare teste di nomi famosi. – dichiara Gisella Abbate – Amo profondamente il mio lavoro da sempre e sono sicura che questa esperienza mi regalerà grande emozioni. La mia aspirazione è quella di continuare a contribuire alla creazione di bellezza”.

Chi è Gisella Abbate

Dotata di occhi azzurri e di un occhiale rosso che riflette la sua personalità, Gisella si distingue anche per un tocco di rosa nei suoi capelli, conferendole stile ed eleganza.

Il cammino di Gisella nel mondo della moda e della bellezza inizia a soli 16 anni, quando collabora con un rinomato stilista genovese. A soli 23 anni, apre il suo salone a Siracusa e si fa notare vincendo un concorso regionale e piazzandosi ottava ai mondiali di Milano nello stesso anno.

Il suo talento la conduce a collaborazioni in importanti shooting fotografici e partecipazioni a trasmissioni televisive di risonanza nazionale come Sanremo, Forte Forte Forte con Raffaella Carrà, Miss Moda e Spettacolo, e Miss Cinema, grazie al contributo con Al Pacino Service. Per due anni, Gisella riveste il ruolo di responsabile provinciale del The Look of the Year.

Nel 2019, la sua abilità la porta alla Milano Fashion Week con il gruppo Celebrities, mentre l’anno successivo è hairstylist della 77esima Mostra del Cinema di Venezia, conquistando il Red Carpet con la dichiarazione di una delle sue modelle con la più bella acconciatura dell’evento. Un successo mediatico nazionale.

Tra i suoi clienti illustri figura anche l’attrice Claudia Gerini, acquisendo prestigio e notorietà al Festival di Montecarlo.

L’anno scorso, Gisella ha partecipato al festival di Sanremo, pettinando la giovane attrice Maria Esposito, la “Rosa Ricci” di “Mare Fuori“, una serie di successo su Rai e Netflix.

Di recente è stata nel Stati Uniti nel dietro le quinte del programma New York Canta, condotto da Monica Marangoni. Protagonisti della manifestazione, tra gli altri, Michele Zarrillo, Clementino, Noemi, Lda.

Nel 2022, Gisella è stata selezionata come uno dei “Migliori Parrucchieri d’Italia”, un riconoscimento meritato per il suo impegno e la sua dedizione nel settore, confermato anche per il 2023. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 promette di essere un altro capitolo entusiasmante nella sua carriera di successo, aggiungendo il suo tocco unico di eleganza e creatività allo spettacolo.

Cosa sappiamo di questo Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 si tiene al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Trenta artisti in gara (27 cantanti scelti e 3 vincitori di Sanremo Giovani) con 30 canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata.

Come per l’edizione 2023, l’unica categoria in gara al 74° Festival della Canzone Italiana si chiama “Artisti”: i giovani si sono sfidati il 19 dicembre nella finale di Sanremo giovani e 3 di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i big: Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44. Mentre i 27 big in gara sono: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.

Un nome eccellente dalla provincia di Siracusa torna a Sanremo: Rosario Fiorello, di origine augustana, e grande amico di Amadeus.