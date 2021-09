A Sigonella con i profughi afghani: “felici” in attesa di volare negli Usa

Ci sono i bambini, tanti, che giocano a palla, che corrono sotto il sole cocente della Sicilia. E ci sono le loro mamme che non li perdono mai di vista. Attorno i marines che con occhio vigile sorvegliano la base. C’è un clima disteso, di quasi serenità nella base Nas 2 di Sigonella. Nel grande aeroporto nella piana di Catania ci sono gli americani e di supporto la marina militare italiana, ed è qui che fanno scalo i Boing a stelle e strisce con dentro gli afgani che sono riusciti a lasciare il loro paese dopo l’assedio dei talebani per il più grande ponte aereo mai messo in atto. Ne sono arrivati 4 mila e ancora ne arriveranno in Sicilia, in cui resteranno per un massimo di 14 giorni prima di volare verso gli Usa.

Oggi due i voli previsti: raggiungeranno Philadelphia, tenendo nella pancia dei grandi aerei americani 1.100 afgani. “Vorremmo non farli partire – spiega ai giornalisti invitati per una visita, il contrammiraglio Scott Gray, comandante per la Marina Usa Regione Europa, Africa e Centrale – questa operazione che ci vede impegnati è stata una grande esperienza emotiva, davvero bella. Una missione molto gratificante. Questa missione a breve termine è stata una priorità nazionale per la Nas Sigonella e la sua squadra. Non si sono limitati a completare la missione. Sono andati oltre per aiutare il popolo afgano al meglio delle loro capacità e con il cuore pieno di empatia”. Parole di elogio sono arrivate anche dal capitano di Vascello Kevin Pickard, comandante della Nas Sigonella: “Non potrei essere più orgoglioso dei miei uomini – ha detto – è stato un importante sforzo di solidarietà non solo dei militari, ma anche da parte delle famiglie che spontaneamente hanno dato aiuto e offerto affetto, regalando ogni genere di cose, dagli abiti ai pannolini al latte alle scarpe. Bisogna tenere presente che moltissimi degli evacuati sono arrivati solo con i vestiti che avevano addosso, bambini senza scarpe: avevano bisogno di ogni cosa utile alla sopravvivenza”.

Nella base di Sigonella arrivano afgani che non vengono definiti profughi ma sono classificati come Siv, acronimo che definisce i richiedenti visto speciale: si tratta di una popolazione che in Afghanistan aveva rapporti con gli americani, dagli interpreti agli addetti alla sicurezza. Tra loro vi sono due minori non accompagnati, hanno 14 e 16 anni, e presto lasceranno la Sicilia con destinazione Washington, dove saranno presi in consegna da un’agenzia americana specializzata. Durante gli sbarchi sono stati individuati, grazie ai tamponi, alcuni affetti da Covid e per loro è subito scattata una procedura di quarantena che sarà estesa poi in territorio americano. Un supporto importante è stato assicurato dall’aeronautica militare italiana. “Abbiamo assicurato che tutto l’aeroporto di Sigonella potesse essere messo a disposizione degli Stati Uniti – ha spiegato Haward Rivera, comandante dell’aeroporto di Sigonella che ospita la base Nas 2 americana – è stata un’esperienza molto toccante di allegria e felicità quella che abbiamo visto sulle facce degli afgani, anche dinanzi ad una bottiglietta d’acqua. Perché a loro è bastato avere un pò d’acqua e un vestito nuovo”.