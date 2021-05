A Siracusa 40 nuovi positivi al covid, in Sicilia meno di 500 contagi in 24 ore

Sono “solo” 494 i nuovi positivi al covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 14.337 i tamponi antigenici e molecolari processati (circa 10mila in meno di ieri). Si contano, purtroppo, altri 14 morti.

Con i nuovi 494 casi registrati oggi il numero degli attuali positivi in Sicilia – in virtù anche delle guarigioni – è oggi di 22.145 (ieri erano 22.630), di cui 21.035 in isolamento domiciliare (ieri erano 21.495), 974 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 995) e 136 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (erano 140) con 4 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3).

I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 215.827 (ieri erano 215.333), le guarigioni sono 188.122 con ben 965 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 14 sono arrivate a 5.560.

Questi i dati nelle nove province dell’Isola: 108 Palermo, 103 Catania, 78 Messina, 68 Ragusa, 59 Caltanissetta, 40 Siracusa, 19 Trapani, 15 Agrigento e 4 Enna.