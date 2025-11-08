A Siracusa 5 incontri per lo Stage – Social Theatre for Action, Growth and Empowerment

Dopo aver attraversato tre città – Altamura, Palermo e Napoli – l’iniziativa culturale Stage – Social Theatre for Action, Growth and Empowerment, torna dove tutto ha avuto inizio: Siracusa. E lo fa con 5 appuntamenti tra novembre e dicembre, ospitati nella cornice dell’Accademia di Belle Arti Made Program.

Incontri gratuiti di un progetto promosso dall’Associazione V.A.N. Verso Altre Narrazioni, Allunaggio, Nouveau Theatre De Poche, Theatre Shadows e Agenzia Promozione Giovani, destinato ai giovani dai 18 ai 30 anni interessati a sperimentare un modo nuovo di fare comunità, al teatro o a qualunque altra forma d’arte. L’obiettivo è quello di rendere gli spazi, luoghi vivi e di condivisione usando come tramite appunto il teatro. Strumento che, da sempre riesce a forgiare legami saldi.

Gli incontri in calendario daranno la possibilità di creare consapevolezza intorno alla realtà sociale in cui si vive attraverso il confronto. I partecipanti, infatti, parleranno di sé, del proprio tempo e della propria città con il gioco teatrale, la discussione e la performance per dare voce a tematiche come la ricerca di identità, la fragilità, la possibilità di costruire insieme una comunità attiva e solidale senza dimenticare gli accadimenti che scuotono le coscienze dei giovani a livello internazionale.

Tutto ciò, avviene in un tempo che sospende la vita di ogni giorno, con l’invito a creare, sperimentare, fermarsi e “dimettersi” come sosteneva Luigi Pirandello per rendere l’anima più leggera e soprattutto a porsi domande profonde e anche scomode.

“Il teatro – dice l’attore e insegnante Michele Carvello – lo sa da sempre: ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio è relazione. È lí che impariamo a riconoscerci, a capire, a creare nuovi mondi. Da qui nasce la necessità di incontrarsi per avere le opportunità di ascoltare altre voci all’interno di un tempo dedicato al confronto”. “La peculiarità dei percorsi a Siracusa – dice l’ideatore di Stage Andrea Pacelli – è che partendo dal teatro andremo a nutrire il percorso con tutti i linguaggi artistici che incontreremo. Non è richiesta alcuna esperienza teatrale pregressa, perché è un percorso che mira a dare spazio alle voci dei giovani spesso escluse da progetti culturali e decisionali”.

A Siracusa, dunque, la chiusura del cerchio di un progetto che ha viaggiato per tutta l’Italia partendo proprio dalla città aretusea il 24 marzo 2025. Un’occasione per chiunque voglia trasformare idee e pensieri in azioni concrete e collettive, mediante esercizi, improvvisazioni e pratiche teatrali usando il teatro come linguaggio politico e sociale capace di riportare la voce dei giovani nello spazio pubblico con azioni di teatro invisibile, teatro di strada e sfruttando le tecniche del Guerrilla Marketing.

Il progetto è a cura di Michele Carvello e Andrea Pacelli entrambi diplomati all’Accademia del Dramma Antico.

Michele Carvello è insegnante presso l’Inda sez. Balestra ed è stato diretto da Robert Carsen, Giorgio Barberio Corsetti e Giuliano Peparini per citarne alcuni. Nel 2022 vince il “Catania off fringe festival” e firma la co-regia insieme a Bruno Prestigio con il Teatro Stabile di Catania per “Dialoghi tra il Gran me e il piccolo me” vincitore del premio “Mario Pupella” per miglior regia.

Andrea Pacelli è attore, formatore e presidente dell’associazione V.A.N – Verso Altre Narrazioni, un collettivo teatrale di giovani artisti. Laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo presso la Sapienza di Roma, ha maturato esperienza internazionale in progetti Erasmus+ e programmi europei di partecipazione giovanile come Youth Worker e progettista.

Tutti gli appuntamenti di Stage presso il Made Program dalle ore 16.00 alle 19.30:

21 novembre – Gente a noi! Ritrovarsi, riconoscersi, reinventarsi insieme

28 novembre – Vaporano i fantasmi: creare nel vuoto, dare forma all’invisibile

4 dicembre – Giovani realtà: quando il gioco costruisce il mondo

11 dicembre – Dar forma ai sogni: immaginare utopie possibili

15 dicembre – I giovani e i giganti

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea – Erasmus+ (Key Action 154), dedicata alle Attività di Partecipazione Giovanile.