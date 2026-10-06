A Siracusa arriva il “Villaggio Dello Sport”

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Video · 10 e 11 ottobre

Un intero parcheggio trasformato in una grande palestra a cielo aperto. Sabato 10 e domenica 11 ottobre arriva a Siracusa il “Villaggio dello sport”, un’iniziativa per promuovere la cultura sportiva e far conoscere le società del territorio. Si terrà al Centro commerciale Archimede ed è organizzata dal Coni insieme al Comune di Siracusa. L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa.

Per i due giorni il parcheggio superiore, al primo piano, sarà chiuso alle auto. Al suo posto ci saranno gli stand di 16 federazioni del Coni, con aree dedicate in cui bambini, ragazzi e adulti potranno provare più di 20 discipline sportive.

“Quasi tutte le federazioni hanno aderito, insieme alle associazioni e agli enti di promozione sportiva – spiega Silvana Gambuzza, delegata del Coni di Siracusa – Mostreremo tutti gli sport che esistono nella realtà siracusana. Le squadre faranno delle esibizioni e tutti, grandi e piccini, potranno provare le varie discipline, informarsi e scoprire che nella nostra città e nella nostra provincia ci sono realtà importanti”

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L’idea è nata da uno stimolo del Comitato regionale del Coni. “La nostra missione è promuovere lo sport – sottolinea Gambuzza – Il sabato e la domenica tanti siracusani vengono al centro commerciale. Spesso i bambini, invece di fare una passeggiata in bici, vengono portati qui. Quale occasione migliore per far vedere quello che fanno le nostre associazioni?”.

La delegata del Coni ricorda anche il valore sociale dell’iniziativa. “È un progetto che parla di collaborazione tra enti, pubblici e privati, e dei valori dello sport tra i giovani. Ci saranno anche tante associazioni che lavorano con ragazzi con disabilità, per far capire che lo sport è aperto a tutti. Tra l’altro, oggi lo sport è entrato anche nella Costituzione”.

Gambuzza ringrazia il Comune, in particolare il capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco, “uno dei nostri sportivi“, e il Centro commerciale Archimede per la disponibilità.

“Abbiamo deciso di portare lo sport tra le famiglie, i bambini e i ragazzi, fuori dai luoghi dove siamo abituati a trovarlo, dentro una struttura commerciale – spiega Fabrizio Di Bella, direttore del Centro commerciale Archimede – Vogliamo far conoscere oltre 20 discipline a bambini e ragazzi, che potranno giocare in questi due giorni e magari scoprire una passione per il futuro. Lo sport è fondamentale nella vita quotidiana di ogni famiglia e di ogni persona”

E la collaborazione potrebbe continuare. “Al di là di questo weekend – anticipa Di Bella – con il Coni stiamo già discutendo di altre iniziative per i prossimi mesi”