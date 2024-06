A Siracusa Carabinieri in festa per il matrimonio di Daniele Parisi e Alessandra Maglioli

Sotto l’Arma dei Carabinieri si sono conosciuti, è nato il loro amore e sabato scorso si sono sposati. Il vicebrigadiere Daniele Parisi ha infatti sposato al Duomo di Siracusa il Carabiniere scelto Alessandra Maglioli. Daniele l’amore per l’Arma ce l’ha nel sangue e il legame con il corpo nato 210 anni fa era nel suo destino. Suo padre Santo Parisi è il comandante della stazione di Ortigia, mentre i suoi due fratelli più piccoli svolgono servizio – ovviamente nell’Arma – in Puglia e nel Lago di Garda.

Daniele Parisi, che oggi svolge servizio a Brendola in provincia di Vicenza e Alessandra Maglioli, che invece svolge servizio a Roma, si sono ovviamente conosciuti sotto il “pennacchio”, più precisamente nel corso 2015 svolto alla scuola allievi Carabinieri “Cernaia” di Torino.

Naturalmente, come tradizione impone, al termine della cerimonia si è tenuto il consueto picchetto d’onore con i Carabinieri in alta uniforme, con i due sposi che sono passati sotto il ponte di sciabole – con il più alto in grado, comandante del picchetto, che all’uscita degli sposi ha dato il “Picchetto attenti!” e successivamente “Picchetto ponte di sciabole!” a celebrare l’unione dei due sposi e la loro uscita dalla Cattedrale di Siracusa.