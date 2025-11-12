A Siracusa c’è un giardino dei frati in città: sapete dove si trova?

La Latomia dei Cappuccini di Siracusa è una delle più antiche e suggestive cave di calcare della Sicilia. Situata poco fuori dal centro storico, questa meraviglia naturale e archeologica ha fornito per secoli la pietra utilizzata nella costruzione dei templi, delle mura e delle abitazioni della pentapoli siracusana, sin dal VI secolo a.C.

Estesa per oltre 23.000 metri quadrati, con pareti alte fino a 40 metri, la latomia — il cui nome deriva dal greco latomía, “cava di pietra” — è conosciuta anche come “Sibbia”, termine che in greco significa “fessura”.

Nel corso dei secoli ha cambiato volto e funzione: da luogo di culto e necropoli per i pagani e i primi cristiani, a prigione per i prigionieri di guerra durante le guerre del Peloponneso, fino a campo d’accampamento delle truppe musulmane del generale Asad ibn al-Furat durante l’assedio di Siracusa nell’827.

Più tardi divenne sede di un convento dei frati cappuccini, da cui deriva il nome attuale, Latomia dei Cappuccini. Ancora oggi, tra le alte pareti di roccia, si respira il silenzio e la spiritualità che hanno attraversato i secoli.

Il sito custodisce numerose grotte e ipogei, testimonianze di un uso continuo dall’epoca greca fino ai giorni nostri. Ma ciò che la rende davvero unica è la fitta vegetazione che prospera protetta dalle alte pareti: un microcosmo verde, fresco e silenzioso, dove il tempo sembra essersi fermato.

Tra gli elementi più affascinanti, nascosta tra le piante, si trova un’antica “senia” — dal siciliano zènia, termine di origine greca che significa noria —, un antico sistema idraulico usato per prelevare acqua dai pozzi grazie al tiro di un asino.

Grazie al sostegno di uno sponsor privato e al lavoro degli esperti della Delegazione, questo prezioso congegno sarà rimesso in funzione durante le prossime Giornate del Patrimonio, per celebrare il bene naturale più prezioso: l’acqua.

Oggi la Latomia dei Cappuccini è gestita dal Comune di Siracusa ed è aperta al pubblico per visite guidate ed eventi culturali. Un luogo dove storia, natura e spiritualità si intrecciano, raccontando — pietra dopo pietra — oltre duemila anni di vita siracusana.