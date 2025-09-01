A Siracusa circolano le auto più “giovani” della Sicilia

Milano, luglio 2025. 14 anni; secondo l’analisi di Facile.it questa è l’età media delle auto che circolavano sulle strade siciliane a maggio 2025. L’anzianità dei veicoli siciliani risulta sempre più elevata tanto che l’età media del parco auto in Sicilia è aumentata del 2,9% in un solo anno. La Sicilia è risultata essere la regione italiana con le auto più vecchie; a livello nazionale l’età media è pari a 12 anni e 2 mesi.

A conferma di quanto le vetture della regione siano anziane, dallo studio è emerso che a maggio 2025, tra chi in Sicilia ha scelto una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza Rc, il 32% ha optato per l’assistenza stradale; a settembre 2024 l’incidenza di questa copertura facoltativa era pari al 30%.





Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in Sicilia, le auto più vecchie circolano ad Enna, dove a maggio 2025 l’età media era pari a ben 15 anni e 4 mesi. Al secondo posto si posiziona Agrigento (14 anni e 11 mesi), seguita al terzo posto da Caltanissetta (14 anni e 5 mesi).

Continuando a scorrere la graduatoria regionale troviamo Ragusa (14 anni e 2 mesi), Catania (14 anni e 1 mese), Messina (13 anni e 11 mesi), Trapani (13 anni e 10 mesi) e Palermo (13 anni e 7 mesi). Siracusa, invece, è risultata essere l’area della Sicilia dove circolano le auto più “giovani”; qui le vetture hanno, in media, “appena” 13 anni e 5 mesi.

Guardando a come è variata l’età media dei veicoli siciliani nell’ultimo anno, emerge che i valori sono aumentati in quasi tutte le province della regione, con variazioni che vanno dal +2,1% di Ragusa al +4,4% di Palermo. Unica eccezione Trapani, dove l’anzianità dei veicoli è rimasta stabile rispetto a dodici mesi fa.

Da un’analisi di Facile.it si scopre che c’è una stretta correlazione tra età media del veicolo e costo dell’assicurazione Rc Auto; avere una vettura vecchia, quindi, non incide solo sulla sicurezza dei passeggeri e sulla sostenibilità ambientale, ma anche sul premio medio da pagare. Per dimostrare questo legame Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato** e ha calcolato – a parità di condizioni – quanto varia la tariffa Rc Auto con l’anzianità del veicolo.

Con un’età di 10 anni il premio medio da pagare per la polizza è di circa 359 euro, valore che sale a 368 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 421 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni; una differenza del 17% in appena 4 anni.