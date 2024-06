A Siracusa e Augusta Rita Bernardini legge i nomi dei detenuti che si sono tolti la vita nel 2024

Giovedì 6 giugno Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino e capolista alle europee nella circoscrizione insulare (Sicilia e Sardegna) nella Lista Stati Uniti d’Europa, sarà alle 10 davanti alla casa circondariale di Siracusa Cavadonna e alle 11,30 davanti alla casa di reclusione di Augusta. Nel corso delle iniziative verranno letti i nomi dei 39 detenuti che si sono suicidati dall’inizio dell’anno.

Bernardini, che giovedì sarà giunta al 28esimo giorno di sciopero della fame, ha dichiarato:

“Ho condotto questa campagna elettorale in sciopero della fame per accendere i riflettori sulle drammatiche e ormai insostenibili condizioni delle carceri. Il collasso del sistema penitenziario è certificato dai numeri: 14 mila detenuti in più rispetto ai posti regolamentari disponibili e significative carenze di organico del personale di polizia penitenziaria nonché di altre figure indispensabili come psicologi, educatori e medici; un tasso di recidiva altissimo, intorno al 70%, per chi sconta la pena in carcere, mentre è notevolmente più basso per chi ha accesso alle misure alternative; 38 detenuti suicidi dall’inizio dell’anno e altri 52 detenuti morti per malattia o causa da accertare, a cui vanno aggiunti anche 5 agenti della polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Non c’è più tempo, il Governo e il Parlamento devono intervenire subito perché sono in gioco diritti umani fondamentali: servono provvedimenti immediati per contrastare il sovraffollamento e ridare dignità ai detenuti e a chi in carcere ci lavora. Con Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, abbiamo elaborato una proposta di legge che, se approvata, può rappresentare un primo passo per riportare le carceri in una cornice di legalità”.

“La presenza davanti al carcere di Siracusa – ha concluso Bernardini – è un omaggio ai detenuti che in massa hanno sostenuto la mia iniziativa nonviolenta con alcuni giorni di sciopero del carrello”.