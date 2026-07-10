A Siracusa esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia: un invito alla preghiera e alla speranza

La Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha disposto l’esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia per domenica 12 luglio. Il simulacro viene custodito all’interno della nicchia chiusa nella cappella nella chiesa Cattedrale. Solo in alcuni momenti dell’anno la nicchia viene aperta.

Il programma prevede alle 8 la santa messa. Seguirà l’apertura della nicchia che custodisce il simulacro della martire siracusana che per tutto il giorno resterà esposto per la preghiera dei fedeli.

Le messe saranno celebrate alle 11,30 e alle 19, con la chiusura, al termine della messa, della nicchia che custodisce il simulacro.

“Ci fermiamo in preghiera con l’arcivescovo di fronte alla patrona – ha detto Sebastiano Ricupero, presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia – e pregheremo perchè finiscano le guerre e le tribolazioni delle popolazioni colpite da terremoti. Fermiamoci ai piedi di Lucia, chiedendo a lei l’intercessione per i nostri fratelli che soffrono e chiediamo la forza di andare avanti e proseguire nel cammino di pace”.

Lunedì 13, come ogni giorno tredici del mese, è previsto alle 18.30 il rosario meditato e alle 19 la messa.