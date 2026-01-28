A Siracusa focus sull’innovazione che rivoluziona la fruizione del patrimonio culturale

Samothrace presenta l’evento “From Past to Future: Cultural Heritage Powered by Technology”, in programma il 29 e 30 gennaio 2026 a Palazzo Vermexio a Siracusa, dedicato all’innovazione tecnologica applicata alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale. L’iniziativa rappresenta l’evento conclusivo del Pillar Cultural Heritage dell’ecosistema Samothrace, che ha individuato nel patrimonio culturale uno degli ambiti strategici di intervento, con l’obiettivo di sviluppare materiali, dispositivi e protocolli avanzati per applicazioni nei settori dei beni culturali e del turismo sostenibile.

Durante le due giornate saranno presentati i risultati delle attività di ricerca e sviluppo condotte da università, centri di ricerca, imprese e partner pubblici e privati. Le tecnologie affrontate spaziano dalla digitalizzazione 3D, alla realtà virtuale e aumentata, dall’intelligenza artificiale alla sensoristica avanzata per il monitoraggio ambientale e strutturale, fino a sistemi innovativi per la diagnostica non invasiva e l’accessibilità inclusiva.

Il programma prevede pitch talk, presentazioni orali, sessioni demo e momenti di networking, oltre a due tavole rotonde istituzionali, dedicate al dialogo tra tecnologia, patrimonio culturale e sviluppo sostenibile.

La prima tavola rotonda, “Technology and Heritage for a Sustainable Future”, in programma il 29 gennaio, sarà moderata dalla giornalista Chiara Borzì (Italpress) e vedrà la partecipazione di Dario Cartabellotta, dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana; Luca Grasso, responsabile del Polo Tattile Multimediale di Catania; Bernadette Lo Bianco, presidente dell’Associazione Sicilia Turismo per Tutti; Francesco Mannino, presidente di Officine Culturali – Cooperativa Sociale; Fabrizio Mutarelli, Comandante dei Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Siracusa.

La seconda tavola rotonda, “Institutions at the Crossroads of Tradition and Technology”, prevista per il 30 gennaio, sarà moderata dalla giornalista Isabella Di Bartolo (La Repubblica) e coinvolgerà Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico di Selinunte; Michelangelo Gruttadauria, presidente del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Palermo – Heritage; Roberto La Rocca, Soprintendenza del Mare; Antonino Lutri, Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa; Federica Santagati, Delegata SIMUA dell’Università di Catania; Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

L’evento si inserisce nel percorso di Samothrace volto a favorire l’integrazione tra scienze umane, scienze esatte e tecnologie, secondo un approccio di living lab orientato al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati verso il mercato e la società.

La partecipazione è aperta a istituzioni, aziende, professionisti del settore dei beni culturali, ricercatori e stakeholder interessati ai temi dell’innovazione applicata al patrimonio culturale.