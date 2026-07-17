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Cultura urban center

A Siracusa i “Venerdì sera della Cultura”, Damiano Gallo apre il ciclo di incontri

di Oriana Gionfriddo ·
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Il logo di Confcommercio

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Tornano i Venerdì sera della Cultura, promossi dalla Commissione Cultura, Turismo e Sport di Confcommercio Siracusa, con un nuovo appuntamento il 17 Luglio alle 18,30 all’Urban Center in Via Nino Bixio n.1 Siracusa, con il patrocinio del Comune di Siracusa, Siracusa Città Educativa e Siracusa Urban Center.

Gli incontri sono aperti ai soci e non solo, pensati come momento di condivisione e approfondimento su temi di vario interesse che possano suscitare voglia di confronto e trasferire utili informative.

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Stasera la Conversazione sarà con Damiano Gallo, imprenditore, fondatore della Damiano Gallo Estates, conduttore, autore televisivo. Noto come “l’immobiliarista dei vip”, conduce il fortunato programma Il Bello del mattone con Susanna Messaggio, Chi ha dormito in questo letto? con Silvana Giacobini e Vinci una casa in Sicilia con Maria Grazia Cucinotta, sul canale Discovery+.

È direttore artistico del Siracusa Book Festival, del Noto Book Festival e del Piazza Armerina Book Festival.

Con l’autore dialoga Ornella Cataldo.

Damiano Gallo svela retroscena, strategie, diritti, doveri e i principali tranelli da evitare per orientarsi nel mercato immobiliare italiano, offrendo gli strumenti indispensabili per acquistare o vendere casa con maggiore consapevolezza.

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Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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