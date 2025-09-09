A Siracusa il 3° Memorial Enzo Interlicchia: sport, amicizia e solidarietà

Un pomeriggio di calcio, ricordi ed emozioni per onorare la memoria di Enzo Interlicchia, maresciallo dei Carabinieri in servizio a Rosolini scomparso prematuramente nel settembre 2022. Domenica 14 settembre alle 18, alla struttura Sun Club – Centro Sportivo Siracusa, si svolgerà la terza edizione del Memorial a lui dedicato, appuntamento che riunirà familiari, amici e colleghi dell’ex Carabiniere, per ricordarlo attraverso la sua più grande passione: lo sport.

Il programma prevede un mini torneo di calcio a 7, con la partecipazione di quattro squadre: gli “Amici di Enzo”, la “classe 1984”, la formazione di “Quelli del giovedì” e l’associazione “Inclusione in Movimento”, realtà impegnata nella promozione dello sport come strumento di integrazione e inclusione sociale.

Il memorial non sarà soltanto un momento di ricordo e aggregazione, ma anche un’iniziativa solidale: durante l’evento, infatti, saranno raccolti fondi proprio a sostegno di Inclusione in Movimento. “Sarà l’occasione – spiegano gli organizzatori – per ricordare e salutare Enzo nel modo che più gli sarebbe piaciuto: con il pallone tra i piedi, circondato dall’affetto degli amici e con un gesto di solidarietà verso chi ha più bisogno“.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza: chi vorrà potrà assistere al torneo, condividere il ricordo di Enzo e dare il proprio contributo con una donazione libera.