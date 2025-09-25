A Siracusa il campionato provinciale di “RisiKo!”: strategia, amicizia e divertimento in gioco

Venerdì 10 ottobre alle 20:45 prende il via la XXVI edizione del Campionato Provinciale di RisiKo!, il celebre gioco da tavolo di strategia che coinvolge appassionati di tutte le età e professioni. Le partite, della durata contingentata di un’ora e mezza, si terranno presso la Pro Loco di Piazza Santa Lucia 25, sempre pronta a promuovere iniziative che offrano serate di sano svago. Il torneo è aperto a tutti: studenti, professionisti, lavoratori e pensionati, rispecchiando così la composizione attuale dei partecipanti.

In preparazione al torneo inoltre, venerdì 3 ottobre alle 20:45 si terrà una giornata di benvenuto con partite amichevoli gratuite, pensata per introdurre nuovi giocatori al RisiKo! e al regolamento del campionato. Durante la serata di presentazione sarà possibile illustrare il programma del torneo, giocare insieme e spiegare le regole anche ai neofiti, garantendo così un approccio inclusivo e divertente per tutti.

L’iniziativa è un’occasione per partecipare a un’esperienza di strategia e socialità che unisce gioco, amicizia e divertimento in un unico evento. Attraverso questo form si possono lasciare i propri recapiti per essere ricontattati: https://forms.gle/6WcbRxkCe1LuF49P8