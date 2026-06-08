A Siracusa il Convegno Biblico Diocesano dedicato alla memoria di Mons. Giuseppe Costanzo

Da quest’anno, il Convegno Biblico Diocesano sarà denominato col motto episcopale Enarrare Mirabilia Dei di S.E. Mons. Giuseppe Costanzo – Arcivescovo dal 1989 al 2008 – che tanto amò la Sacra Scrittura.

Il Convegno sarà celebrato nei giorni 9-10-11 giugno 2026, sul tema “La Chiesa negli Atti degli Apostoli”, al Centro Convegni della Basilica-Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, dalle 18.30 alle 20.

Il primo giorno, don Aurelio Roberto Russo, Rettore del Santuario, Segretario particolare di Mons. Costanzo dal 1994 al 2008, presenterà la tematica de “Gli Atti degli Apostoli nell’insegnamento di Mons. Giuseppe Costanzo”; mentre don Marco Fatuzzo tratterà il tema “Dall’Ascensione alla Pentecoste: la Chiesa orante con Maria la madre di Gesù”.

Mercoledì 10 giugno “La vita della Chiesa nascente”, con le relazioni di fra Gaetano La Speme e Mons. Maurizio Aliotta; giovedì 11 giugno, “Sinodalità e missione della Chiesa apostolica” con le relazioni di don Nisi Candido e don Luca Saraceno.

Il Convegno – libero e aperto a tutti – mira ad approfondire lo studio del Libro degli Atti degli Apostoli che ha segnato la storia della Chiesa sin dai primi passi della Comunità cristiana.

L’Arcivescovo di Siracusa, S. E. Mons. Francesco Lomanto, parteciperà alla tre giorni del Convegno.